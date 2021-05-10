Пожилой житель Петрозаводска умер за рулем и спровоцировал ДТП

Петрозаводск, 10 мая. Легковой автомобиль Renault протаранил припаркованные машины на улице Балтийской. За рулем находился 80-летний мужчина, которому стало плохо.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но помочь пенсионеру не удалось — он скончался до прибытия медиков. Повреждения получили BMW, Dodge и Chrysler, стоящие во дворе жилого дома. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Причину смерти пожилого мужчины установят судмедэксперты.

Похожий случай произошел в Челябинске. Водитель такси потерял сознание, когда выполнял заказ. Когда на место происшествия прибыли врачи, его сердце уже перестало биться, сообщало URA.RU.