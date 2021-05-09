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Водитель иномарки погиб в ДТП с пожарной машиной в Петрозаводске

Происшествия
Водитель иномарки погиб в ДТП с пожарной машиной в Петрозаводске
Невские Новости

Петрозаводск, 9 мая. Смертельная авария произошла в центре Петрозаводска. Водитель иномарки погиб после столкновения его машины со спецавтомобилем пожарной части.

Авария произошла на перекрестке Красной улицы и Антикайнена. По предварительным данным, пожарный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками в сторону улицы Ленинградской и на перекрестке столкнулся с иномаркой Toyota.

В результате ДТП скончался водитель легковушки. Травмы получили два пассажира машины. Их госпитализировали. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. По факту ДТП организована проверка.

Серьезное ДТП произошло под Евпаторией при столкновении легковушки с автобусом, сообщал ФАН.

дтп авария гибель
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