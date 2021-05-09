Водитель иномарки погиб в ДТП с пожарной машиной в Петрозаводске

Петрозаводск, 9 мая. Смертельная авария произошла в центре Петрозаводска. Водитель иномарки погиб после столкновения его машины со спецавтомобилем пожарной части.

Авария произошла на перекрестке Красной улицы и Антикайнена. По предварительным данным, пожарный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками в сторону улицы Ленинградской и на перекрестке столкнулся с иномаркой Toyota.

В результате ДТП скончался водитель легковушки. Травмы получили два пассажира машины. Их госпитализировали. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. По факту ДТП организована проверка.

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