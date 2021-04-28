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Дедушка с внуком спасли тонущего рыбака в Карелии

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 19:32
Общество
Дедушка с внуком спасли тонущего рыбака в Карелии
vk.com/krasnoe_selo

Петрозаводск, 28 апреля. На севере Карелии, в Костомукше восьмиклассник Даниил Л. вместе со своим дедушкой спасли тонущего человека.

Мальчик заметил на реке Чирка-Кемь перевернутую лодку и вместе со своим дедушкой Владимиром Лукконеном бросился спасать человека. По словам школьника, их лодка тоже могла перевернуться, поэтому дедушка держал мужчину за руку.

Восьмиклассник, тем временем, управлял лодкой на веслах. Ближе к берегу они затащили мужчину на борт. Дедушка мальчика вызвал спецслужбы. Рыбаку оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время пострадавший мужчина находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

Житель Воронежской области спас тонущую в реке первоклассницу, сообщал ФАН. Мужчина прыгнул за ребенком в холодную реку и вытащил девочку на берег.

карелия рыбак хорошие новости россии
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