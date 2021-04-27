Жительница Карелии выдрала клок волос сопернице по драке в баре

Петрозаводск, 27 апреля. Полиция выясняет обстоятельства конфликта между двумя посетительницами бара в Олонце.

Сотрудники Росгвардии пресекли драку в одном из баров карельского Олонца, сообщает пресс-служба МВД по республике. В результате конфликта пострадала 37-летняя женщина — соперница вырвала у нее клок волос и повредила два пальца.

Обе гражданки были доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В настоящий момент причины потасовки устанавливаются.

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