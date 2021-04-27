Диспетчера такси в Карелии избила недовольная сервисом клиентка

Петрозаводск, 27 апреля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего между диспетчером и клиентом службы такси.

Инцидент произошел в городе Олонец. Обратившаяся в полицию местная жительница утверждает, что ее избили прямо на рабочем месте, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Заявительница, работающая диспетчером такси, отметила, что в офис ворвалась незнакомая женщина. Недовольная сервисом клиентка стала высказывать претензии по работе такси, а затем несколько раз ударила диспетчера кулаками. В результате избиения пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью.

Позже правоохранители установили личность нападавшей, ей оказалась 46-летняя местная жительница. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь агрессивной клиентке грозит до двух лет лишения свободы.

Жительница подмосковного Красногорска предстанет перед судом за избиение своего ребенка, сообщает РИАМО.