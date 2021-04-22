Три человека погибли при столкновении «Газели» и микроавтобуса в Карелии

Петрозаводск, 22 апреля. Смертельное ДТП произошло на 166-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург — Сортавала — «Кола» в Лахденпохском районе.

Предварительно известно, что на федеральной трассе столкнулись «Газель» и микроавтобус Fiat Ducato. В результате аварии три пассажира «Газели» скончались на месте от полученных травм, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Водитель «Газели» и все находившиеся в микроавтобусе Fiat госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работали спасатели и сотрудники скорой помощи. Пришлось вскрывать покореженные автомобили, чтобы достать потерпевших.

Сотрудники полиции начали проверку всех обстоятельств ДТП. Причина столкновения транспортных средств пока неизвестна.

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