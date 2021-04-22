Частный дом в Петрозаводске во второй раз протаранил автомобиль

Петрозаводск, 22 апреля. Легковая машина протаранила забор и влетела в частный жилой дом по улице Гвардейской. По словам хозяина жилища, это уже второй подобный инцидент.

Как сообщили в ГИБДД, автомобиль Toyota Corolla двигался в сторону центра города. По неизвестным причинам во время поворота иномарку занесло. Сначала легковушка взяла на таран забор, а затем врезалась в частный дом. Хозяин отметил, что это не первый случай, когда в его дом влетает авто.

Удар был такой силы, что смятая машина перевернулась. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее подобный случай произошел в Сахалинской области. Пьяный мужчина за рулем автомобиля врезался в стену жилого дома и едва не убил своего пассажира, сообщает Deita.