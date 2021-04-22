Молодой водитель потерял сознание за рулем и слетел с трассы в Карелии

Петрозаводск, 22 апреля. Серьезное ДТП произошло на 467-м километре автомобильной дороги «Кола». В аварии пострадала пожилая пассажирка.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель легкового автомобиля Suzuki из Североморска во время движения по трассе потерял сознание и слетел с проезжей части.

Жительница Мурманской области, находившаяся в салоне иномарки, получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую 71-летнюю женщину доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель пассажирского автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и слетел в кювет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает Deita.