Росгвардия задержала мужчину с ножом у бара в Петрозаводске

Петрозаводск, 21 апреля. Мужчина с ножом искал похитителей телефона у одного из баров Петрозаводска.

Об этом сообщили в Росгвардии. Стало известно, что утром по адресу на проспекте Александра Невского был вызван наряд вневедомственной охраны. Выяснилось, что там был замечен человек с кухонным ножом

Силовики попросили его сложить оружие на землю, после чего произвели задержание. Нарушитель объяснил, что у него похитили телефон и визитки. В настоящее время 41-летнего мужчину передали полиции. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге полиция возбудила дело после кражи бутылки игристого вина. Ее стоимость составила 203 рубля.

RT недавно сообщал, что в Крыму вынесли приговор обвиняемому в убийстве пятилетней падчерицы. Мужчину приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.