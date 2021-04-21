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Росгвардия задержала мужчину с ножом у бара в Петрозаводске
pixabay.com
Происшествия

Росгвардия задержала мужчину с ножом у бара в Петрозаводске

Петрозаводск, 21 апреля. Мужчина с ножом искал похитителей телефона у одного из баров Петрозаводска.

Об этом сообщили в Росгвардии. Стало известно, что утром по адресу на проспекте Александра Невского был вызван наряд вневедомственной охраны. Выяснилось, что там был замечен человек с кухонным ножом

Силовики попросили его сложить оружие на землю, после чего произвели задержание. Нарушитель объяснил, что у него похитили телефон и визитки. В настоящее время 41-летнего мужчину передали полиции. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге полиция возбудила дело после кражи бутылки игристого вина. Ее стоимость составила 203 рубля.

RT недавно сообщал, что в Крыму вынесли приговор обвиняемому в убийстве пятилетней падчерицы. Мужчину приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.

росгвардия задержание петрозаводск
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