Провалившаяся под лед рыбачка из Карелии умерла в машине скорой помощи

Петрозаводск, 20 апреля. Женщина провалилась под лед во время рыбалки на Сямозере. По пути в больницу она скончалась от переохлаждения, сообщили в ГУ МЧС по республике Карелия.

Инцидент произошел в районе деревни Чуралахта. Местная жительница отправилась рыбачить, но оказалась в ледяной воде примерно в 300 метрах от берега. Ее супруг, находившийся неподалеку, бросился на помощь, но лед треснул и под ним.

Очевидцы нашли лодку и добрались до пострадавших. На берегу их встретили врачи скорой помощи. По пути в больницу 57-летняя женщина скончалась, ее муж от госпитализации отказался.

В Оренбуржье 68-летний мужчина утонул во время ловли раков. Он находился в лодке вместе с другом, в какой-то момент плавсредство перевернулось. Один из рыбаков смог доплыть до берега, а второй утонул, сообщало РИА56.