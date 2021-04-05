Оперштаб назвал фейками сообщения об отмене масочного режима в Карелии

Петрозаводск, 5 апреля. Оперштаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом назвал фейками информацию об отмене обязательного ношения масок, появившуюся в Сети.

Местные власти напомнили, что требования о ношении масок в общественных местах установлены распоряжением главы республики и остаются в силе по настоящее время. Также оперштаб подчеркнул, что игнорирование данных требований может привести к административному наказанию.

Ранее Кунцевский суд Москвы признал жительницу столицы виновной в распространении в соцсетях фейка о вывозе тел умерших людей. События разворачивались весной 2020 года. Подсудимой было назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ и 10% удержания заработной платы в бюджет государства, сообщал ФАН.