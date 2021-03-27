В Карелии автомобилист врезался в бетонный фонарь

Петрозаводск, 27 марта. Житель Лахденпохья не справился с управлением транспорта, в результате чего машину выбросило на обочину.

Авария произошла на 235-м км автодороги А-121 «Сортавала»: 46-летний водитель Ford Focus влетел в бетонную опору уличного освещения. Сообщается, что он потерял контроль при вождении. Сам водитель получил травмы и был госпитализирован в сортавальскую центральную районную больницу. О характере полученных травм не сообщается. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

Ранее ФАН сообщал, что два пьяных водителя устроили серьезные аварии под Калининградом. Один из них сел за руль даже после лишения водительских прав.