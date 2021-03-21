Три человека пострадали в лобовом столкновении на трассе в Карелии

Петрозаводск, 21 марта. Правоохранители Карелии разбираются в причине аварии на трассе А-121 «Сортавала». В результате столкновения иномарок пострадали три человека.

По данным соцсетей и автоинспекторов, предполагаемым виновником является водитель микроавтобуса Hyundai Grand Starex. Автомобилист не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречную полосу. Лобовой удар принял на себя Ford Fusion.

Травмы получили водитель второй иномарки и два пассажира, один из которых был в микроавтобусе. Для помощи были привлечены сотрудники МЧС.

Сотрудники СК проводят проверку по факту аварии в Сергиевом Посаде. В ДТП пострадали девять детей и один взрослый, сообщало РИАМО.