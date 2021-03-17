Лесорубы спасли трех медвежат в Карелии

Петрозаводск, 17 марта. Лесорубы спасли брошенных медвежат после того, как их бросила испуганная людьми мать, сообщили в администрации Сортавальского поселения в Карелии.

Рабочие занимались заготовками около поселка Вяртсиля и не заметили рядом с деревом берлогу. Резкими звуками пил лесорубы потревожили медведицу. Испуганное животное сбежало, бросив на месте трех детенышей.

Лесорубы связались с зоопарком «Черные камни» в Сортавальском поселении, так как опасались гибели медвежат. Сотрудники приняли малышей на свое попечение.

Ранее сообщалось, что жители Краснодарского края обнаружили в лесу недалеко от моря раненую беременную косулю. Пострадавшее животное в срочном порядке накормили. Косуле оказали первую помощь и отправили на передержку.

Как передает телеканал RT, спасатели 14 марта спасли со льда Байкала попавших в метель 12 туристов, которые не были в состоянии самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта.