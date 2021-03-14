Житель Петрозаводска погиб под огромной массой снега, упавшей с крыши

Петрозаводск, 14 марта. Мужчину, стоявшего около многоэтажного дома, накрыло снегом, упавшим с крыши. Пострадавший скончался до приезда врачей

На записи с камер видеонаблюдения можно заметить, как пострадавший, стоявший около многоэтажного здания, оказался под значительным слоем снега. Прохожие пытались ему помочь, но врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть мужчины.

В мэрии успели напомнить о том, что уборка снега и сосулек с кровель входит в обязанности ТСЖ и управляющих компаний. Горадминистрация регулярно отправляет организациям соответствующие памятки.

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