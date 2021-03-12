Житель Петрозаводска вынудил экс-супругу пробираться в собственный дом через окно

Петрозаводск, 12 марта. Жительнице Петрозаводска приходится пробираться в свой дом через окно, поскольку бывший супруг забаррикадировал все двери. Спустя несколько лет разбирательств, суд поставил точку в конфликте.

Как стало известно ФАН, спор из-за дома начался пять лет назад, когда супруги, 61-летние Ирина Белянская и Владимир Паушу, решили развестись. Первое время уже бывшие возлюбленные жили в одном доме, но вскоре мужчина подал иск на раздел имущества. В итоге каждому из них досталось по половине здания. Только все входные двери оказались на стороне Пауша.

В 2018 году пенсионер сам провел перепланировку, перегородив свою половину дома. Согласно постановлению суда, Белянская не должна была «чинить препятствий» своему бывшему мужу. Поскольку такое развитие событий никак не устраивало пенсионерку, судебные споры продолжились.

Мужчина требовал, чтобы экс-супруга построила себе отдельный вход на своей половине дома, Белянская же настаивает, чтобы Паушу «не чинил препятствий в пользовании 1/2 частью жилого дома».

«Суд обязал Белянскую не чинить Паушу препятствий в пользовании жилым домом и проведении работ по перепланировке жилого дома. В остальной части заявленных требований отказано. С Белянской в пользу Паушу взысканы судебные расходы в размере 300 рублей», — говорится в решении суда, которое уже вступило в законную силу.

До сих пор перепланировка дома не завершена. Бывшие супруги не могут договориться, кто будет вести работы, а главное, кто за все это будет платить.

Суду пришлось разбираться и в вопросах обеспечения жильцов злополучного дома электричеством и водой. Все коммуникации находятся на стороне пенсионера. Белянская жаловалась, что экс-супруг неоднократно отключал ей электричество, отсоединяя кабель.

Судья пришел к выводу, что Паушу и так несет расходы из-за планировки дома, поэтому его не будут принуждать монтировать систему электроснабжения на половине дома экс-жены. Однако ему предписано «не чинить препятствий» в пользовании электричеством и не обесточивать квартиру бывшей супруги. А за отключение электричества ему назначено административное наказание.

«Таким образом, в судебном заседании установлено, что Паушу чинил препятствия истице в пользовании жилым помещением, выражающиеся в обесточивании жилого помещения, а также то, что имеется реальная угроза в чинении препятствий в настоящем и будущем», — говорится в материалах суда.

В беседе со СМИ Белянская рассказала, что ее бывший муж сейчас не живет в спорном доме, его половина пустует. Угрозами мужчина, по ее словам, добивается, чтобы она продала ему свою половину здания. Женщина же не сдается: слишком много сил было вложено в этот участок земли.