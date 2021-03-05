Петрозаводские спасатели помогли голому мужчине с веревкой на шее попасть в квартиру

Петрозаводск, 5 марта. Голый местный житель бегал во дворе жилого дома с веревкой на шее. Скрывшись от любопытных глаз в подъезде, он понял, что не может попасть в свою квартиру.

На пульт петрозаводского МЧС накануне поступил необычный вызов. Заявитель сообщил, что во дворе его дома бегает неадекватный и почти обнаженный мужчина с веревкой на шее.

Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, «чудак» уже скрылся в подъезде, поскольку очевидцы начали снимать его на телефон. Выяснилось, что мужчина не мог попасть в свою квартиру, потому что у него не было ключей.

Спасатели забрались в помещение через окно и открыли дверь изнутри. После этого началось выяснение обстоятельств инцидента. О подробностях пока не сообщается.

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