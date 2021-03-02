Вице-премьеры РФ подготовят проект по развитию туризма в Карелии

Москва, 2 марта. Кабмин РФ разработает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» для привлечения путешественников в Карелию. Вице-премьеры страны обсудили план развития программы в режиме ВКС.

Все больше российских и иностранных туристов ежегодно приезжает в Карелию, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Поток путешественников в регион продолжился даже на фоне пандемии коронавируса. Разработанная для Карелии программа развития туризма призвана обеспечить регион стабильным интернетом и мобильной связью, сохраняя при этом уникальные особенности республики, уточнил он.

«Поэтому помимо решения общих для всех субъектов вопросов развития отрасли, конечно, будем учитывать уникальные возможности каждого субъекта», — отметил Чернышенко.

Власти РФ намерены развивать агротуризм и создать удобную транспортную систему в регионе. Карелия обладает огромным туристическим потенциалом, который необходимо развивать без вреда для природы, обратил внимание вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания.

Программа развития туризма в Карелии не должна сокращать число аграрных земель в республике. Фермерам необходимо оставить возможность строить дома для проживания и развития сельского хозяйства на этих территориях. Нужно детально проработать программу для агротуризма, чтобы сельхозземли не превратились в коттеджные поселки, подчеркнула вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Подготовить программу по развитию туризма в Карелии поручили Ростуризму и Минсельхозу РФ по итогам совещания.