Синоптики предупредили о резком потеплении в Карелии

Петрозаводск, 23 февраля. Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Карелии к концу короткой рабочей недели. При этом в текущие дни на европейском Севере сохранятся аномальные холода.

По словам специалистов, за минувшие сутки температура воздуха оказалась ниже нормы на 12–16 градусов. Но вскоре придет потепление.

Через два-три дня морозы отступят, хотя в Архангельской области температура будет ниже нормы на два-четыре градуса. 24 февраля воздух в Карелии прогреется до −7…−12 градусов. 25 февраля в большинстве районов республики температура перейдет в плюсовые значения. Столбики термометров днем покажут от −2 до +3 градусов, пройдет мокрый снег, местами дождь.

ФАН ранее писал о метели, которая накроет Петербург 23 февраля. При этом температурный фон изменится в лучшую сторону: воздух прогреется до −11 градусов.

А со среды в Северной столице начнется потепление, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она отметила, что в начале следующей недели воздух в городе прогреется сначала до +3 градусов, а затем и до +5...+6 градусов, пишет «Петербургский дневник».