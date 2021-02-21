Избивший детей карельский учитель награждался почетными грамотами

Петрозаводск, 21 февраля. Педагог, которого отстранили от работы из-за насилия в отношении детей, имеет государственные награды и благодарственные письма.

Руководство поселковой школы в Прионежском районе Карелии отстранило от работы учителя истории после сообщений об избиении учеников.

Сотрудникам полиции стало известно о случаях насилия после обращения родителей потерпевших. Так, «на счету» педагога как минимум два инцидента. Учитель обвинил мальчика в «неподобающем поведении» и с силой схватил его за шею. Через две недели произошел еще один инцидент, когда мужчина толкнул девочку, и та ударилась лбом о парту.

Известно, что избивший детей учитель награждался почетными грамотами и благодарственными письмами и имеет государственные награды.

После проверки было возбуждено административное дело 6.1.1 по статье КоАП РФ («Нанесение побоев»). Также решается вопрос о начале уголовного производства.