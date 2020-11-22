Водитель Lanos насмерть сбил пешехода под Петрозаводском

Петрозаводск, 22 ноября. Молодой мужчина погиб под колесами иномарки на трассе «Кола» в Карелии.

Авария произошла накануне вечером на девятом километре станции Шуйская. Водитель иномарки Chevrolet Lanos сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Прибывшие на место ДТП сотрудники скорой помощи не успели спасти 40-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В настоящее время работники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали аварии.

Серьезное ДТП ранее произошло в Санкт-Петербурге. В результате столкновения иномарки и автобуса пострадали несколько человек.