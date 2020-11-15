Жертвой лобового столкновения автомобилей в Карелии стал один человек

Петрозаводск, 15 ноября. Один человек погиб и еще семь пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Карелии.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло утром 15 ноября на 12-м км трассы Кондопога — Кончезеро. УАЗ столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Nexia и перевернулся. На данный момент известно о семи пострадавших, среди них — 11-летняя девочка. Один человек скончался.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее ФАН сообщал, что 18-летний водитель УАЗа устроил ДТП с переворотом в Вольске. К счастью, он отделался легкими травмами, госпитализация не потребовалась.