Россиянам назвали основную причину заражения пожилых коронавирусом

Петрозаводск, 11 ноября. Главную причину заражения коронавирусной инфекцией среди людей старше 65 лет объяснил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Основной причиной возникновения заболевания у пожилых людей являются бытовые контакты, рассказал Парфенчиков. Пенсионеры чаще всего заражаются коронавирусом во время общения со своими детьми, внуками и другими родственниками. Также инфекция может передаваться на семейных праздниках.

Особые ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции действуют для пенсионеров в Карелии. Об этом Парфенчиков напомнил на заседании местного правительства