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Россиянам назвали основную причину заражения пожилых коронавирусом

Россиянам назвали основную причину заражения пожилых коронавирусом

Петрозаводск, 11 ноября. Главную причину заражения коронавирусной инфекцией среди людей старше 65 лет объяснил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Основной причиной возникновения заболевания у пожилых людей являются бытовые контакты, рассказал Парфенчиков. Пенсионеры чаще всего заражаются коронавирусом во время общения со своими детьми, внуками и другими родственниками. Также инфекция может передаваться на семейных праздниках.

Особые ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции действуют для пенсионеров в Карелии. Об этом Парфенчиков напомнил на заседании местного правительства

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