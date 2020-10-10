Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами в Петрозаводске

Петрозаводск, 10 октября. Два человека погибли, еще двое пострадали в аварии с участием четырех автомобилей в Петрозаводске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ по региону, передают РИА Новости.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в 17.10 на Карельском проспекте. Водитель отечественной легковушки двигался в сторону района Кукковка. В какой-то момент он столкнулся с иномаркой, которая двигалась в попутном направлении. В результате удара автомобиль перелетел через разделительную ограду, где столкнулся с еще двумя иномарками.

В аварии погибли два пассажира отечественной легковушки — мужчина и женщина. Водителя одной из иномарок госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами в ДТП с рейсовым автобусом и автомобилем такси на трассе в Московской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».