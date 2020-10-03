Пенсионерка с подтвержденным COVID-19 скончалась в Карелии

Петрозаводск, 3 октября. Еще один человек с коронавирусом скончался в Республике Карелия. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасным заболеванием.

По данным оперштаба, скончалась женщина 1939 года рождения. Она проходила лечение от коронавируса в госпитале ветеранов войн. Ранее у нее были диагностированы сопутствующие заболевания. Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти пенсионерку не удалось.

Отмечается, что за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 72 жителей республики. При этом у 14 пациентов наблюдаются симптомы средней тяжести. С начала пандемии в регионе жертвами инфекции стали 38 человек.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области за сутки зафиксированы еще три летальных случая от коронавируса. Общее число случаев смерти пациентов в регионе достигло 118, передает «Газета Кемерова».