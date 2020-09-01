В ПФР расскажут, как пенсионерам вернуть деньги за проезд к месту отдыха

Петрозаводск, 1 сентября. Отделение Пенсионного фонда Карелии расскажет о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам. Об этом сообщает информационное агентство «Республика».

Отделение ПФР проведет посвященную вопросам предоставления компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам «горячую линию» во вторник, 1 сентября.

Задать вопросы можно с 11.00 до 13.00 по телефону: (814-2) 79-55-00.

Ранее сообщалось, что ПФР возобновил прием заявлений на получение новой единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Ее смогут получить семьи с детьми, если ребенку три года исполнится до конца сентября.