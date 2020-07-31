Органы опеки Петрозаводска отдали ребенка в приемную семью против воли отца

Петрозаводск, 31 июля. Органы опеки Петрозаводска отдали восьмимесячного Богдана в приемную семью, пока отец и бабушка ребенка пытались забрать его из детского дома.

По словам отца, сотрудники дома ребенка звонили ему и советовали отказаться от ребенка. Кроме того, отцу мальчика сказали сделать тест на отцовство и доказать родственные связи, чтобы забрать сына. Как выяснилось, мать мальчика сказала, что «нагуляла ребенка».

«Органы опеки на связь не выходили, а из дома ребенка мне звонила руководитель. Она связывалась как со мной, так и с моей мамой, бабушкой Богдана. У нас был, получается, один разговор с ней. <…> И она сказала: «Зачем вам алименты платить, у вас и так старший ребенок». А я скучаю по Богдану», — рассказал отец малыша в комментарии «Ридусу».

Мать Богдана задержали за мелкую кражу в нетрезвом состоянии, с ней был новорожденный сын. Женщину отправили в отдел полиции, а ребенка ― в больницу. Мать отпустили, но она не вернулась за малышом.

Отец и бабушка мальчика узнали, что ребенок находится в больнице, они навещали Богдана и приносили ему необходимые вещи. Отец хотел забрать малыша, кроме того, он уже воспитывает старшего сына. Но мальчика отправили в дом ребенка, а отцу запретили с ним видеться из-за недоказанного отцовства.

По словам тети Богдана, социальный работник заявил, что для усыновления необходимо предоставить тест ДНК, на сбор документов семье дали три месяца. Все происходило во время пандемии, поэтому подготовить документы быстро было сложно.

«Не успели отнести документы в суд, как на следующий день нам позвонили из Волгограда и сообщили, что ребенок уже там. Естественно, все ходатайства из суда брат забрал, потому что нет смысла в экспертизе ДНК, если ребенка уже отдали под опеку», — рассказала родственница.

Семья обратилась к адвокату. Он пояснил, что, не имея отказа ни от матери, ни от отца, ни от бабушки с дедушкой, ребенка внесли в список отказников и отдали в приемную семью в Волгограде.

«В этой ситуации налицо прямое нарушение семейного кодекса РФ. Органы опеки и дома ребенка обязаны были предпринять шаги, чтобы установить кроме матери иных родственников ребенка, и должны получить у них письменное подтверждение об отказе, прежде чем отдавать его под опеку», — заявила адвокат Ева Митлина.

Семья Богдана обратилась в Следственный комитет, а также к уполномоченному по правам ребенка в Карелии.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила реформировать систему органов опеки из-за системных сбоев в их работе. Кузнецова сообщила, что число обращений с жалобами на работу органов опеки выросло на 23%. В ходе проверок также были выявлены системные сбои в работе структуры, об этом свидетельствуют и прокурорские проверки, и отчеты следственных органов.