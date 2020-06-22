Родственники рассказали, как утонула школьница в Петрозаводске

Петрозаводск, 22 июня. Девятилетняя девочка утонула в реке Лососинка в Петрозаводске, правоохранители возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 15 июня на берегу реки Лососинка. По версии следствия, ребенок отдыхал вместе с мамой. Школьница зашла в воду, чтобы искупаться, но стала тонуть.

В этот момент на пляже отдыхали другие горожане. Они увидели тонущую девочку и поспешили ей на помощь. Ребенка достали из воды и попытались реанимировать, но безуспешно.

По некоторым данным, в воде девочка испугалась. Вероятно, она споткнулась обо что-то и пошла под воду, рассказали родственники погибшей. Обстоятельства гибели ребенка расследуют правоохранители.