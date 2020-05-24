Полиция обнаружила тело девушки в подвале дома в Карелии

Петрозаводск, 24 мая. Правоохранители обнаружили тело с признаками насильственной смерти в подвале многоквартирного дома в Суоярви. Предположительно, оно принадлежит объявленной ранее в розыск девушке. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, девушка исчезла 22 мая. Накануне вечером она возвращалась домой из гостей, она позвонила родителям, после чего ее телефон был выключен. Сегодня правоохранители нашли неустановленное тело, которое может принадлежать исчезнувшей девушке. Процедура опознания пока не проводилась.

Отмечается, что забросанные мусором останки были найдены в подвале частично заселенного восьмиквартирного дома. На теле были обнаружены следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти.

По информации поисково-спасательной организации «Доброспас» девушка проживала в многодетной семье. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.