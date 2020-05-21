Жителям Карелии запретили контактировать с соседями по даче

Петрозаводск, 21 мая. Правительство Карелии разъяснило условия, при которых жителям региона можно выезжать на дачи.

В первую очередь, это касается контактов с соседями. Чтобы остановить распространение вируса, принято решение минимизировать общение с окружающими людьми. Исключение составляют только те, кто проживают в одном доме.

При выезде на дачу нужно иметь документы о праве собственности на дачный участок. Ездить можно на личном транспорте, соблюдая меры предосторожности.

Эксперты отмечают, что фермерство во всех регионах России практически не пострадало от карантинных мер. Животноводческие компании и выращивание овощей в теплицах сочли производством непрерывного цикла.

Эти отрасли продолжали работать, даже когда на другие были наложены ограничения. Главной заботой фермеров остаются цены на горюче-смазочные материалы и удобрения. Садоводы и фермеры надеются, что цены останутся на докарантинном уровне.