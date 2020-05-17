Коронавирус выявили у двоих детей в Карелии

Петрозаводск, 17 мая. Еще у десяти человек, в том числе двоих детей, подтвердился коронавирус в Республике Карелия, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Большинство новых пациентов с COVID-19 выявили в Петрозаводске, один местный житель вернулся из Москвы. По словам Парфенчикова, число тестирований в сутки увеличилось до тысячи.

Карелия опередила Финляндию по объемам исследований на коронавирус, добавил глава республики. В конце апреля Парфенчиков назвал несколько районов Карелии, в которых ввели послабления режима ЧС.

Это связано с тем, что там не выявлены случаи коронавируса и зафиксирована положительная динамика по ОРВИ. В «чистых» районах могут работать парикмахерские, небольшие непродуктовые магазины.

Однако сотрудники торговых точек должны соблюдать все необходимые меры безопасности. Работать только в перчатках и масках, как заявляли в Роспотребнадзоре.