Пенсионер в Карелии заболел коронавирусом после общения с водителем из Петербурга

Петрозаводск, 6 мая. Еще семь человек заразились коронавирусом в Республике Карелия за последние сутки, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Все новые случаи коронавируса зафиксировали в Петрозаводске. Пять человек контактировали с ранее заболевшими. Еще один 69-летний мужчина общался с водителем, приехавшим из Петербурга.

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе зарегистрировали 110 случаев коронавируса.

Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии оставаться дома и минимизировать контакты с внешним миром. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости.

Разрешается выходить за продуктами в магазин и лекарствами в аптеку, выгуливать собаку и выбрасывать мусор. Ранее сообщалось, что в Омской области число выявленных случаев коронавируса достигло 200.

Почти 350 медицинских работников в Калининградской области отказались от работы во время эпидемии коронавируса. В Татарстане скончался четвертый пациент с коронавирусом — заслуженный врач республики, у которого были проблемы с сердцем.