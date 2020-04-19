Сотрудник молокозавода в Карелии заразился коронавирусом

Петрозаводск, 19 апреля. Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

В регионе 28 случаев заражения коронавирусом. По словам Парфенчикова, заболел 62-летний сотрудник молокозавода «Славмо». Медики пока не выяснили, кто был источником вируса.

Мужчина говорит, что никуда не выезжал с супругой и соблюдал все меры безопасности. На улицу выходил в медицинской маске и пользовался одноразовыми перчатками.

Это уже 17-й пациент с коронавирусом в Петрозаводске. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, очаги инфекции в регионе были зафиксированы еще в марте.

Сдерживать распространение вируса помогает изоляция. Парфенчиков снова призвал жителей региона оставаться дома. Это поможет сохранить собственное здоровье и здоровье близких.

Россия еще не прошла пик эпидемии коронавируса, поэтому в стране продлили нерабочие дни до конца апреля. Правительство разрабатывает меры социальной поддержки населения.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству собирать информацию о коронавирусе в регионах. Все имеющиеся ресурсы необходимо распределять рационально, добавил он.