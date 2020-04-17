Въезд в четыре города Карелии закрывают из-за коронавируса

Петрозаводск, 17 апреля. Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда на территорию четырех крупнейших промышленных городов региона из-за коронавируса.

Попасть на территорию указанных городов смогут лишь местные жители и работники местных предприятий.

Так, введение ограничительных мер на посещение коснутся городов Кондопога — с 20 апреля, Костомукша — с 19 апреля, Питкяранта — с 20 апреля и Сегеж закроют на въезд с 21 апреля. Въезд на территорию вышеуказанных населенных пунктов будет закрыт до отмены режима повышенной готовности, на границах городов выставят контрольно-пропускные пункты. За соблюдением введенных мер будут следить правоохранители и представители добровольной дружины, передают «АиФ».

Отмечается, что у всех прибывающих будут проверять документы и измерять температуру. Людей с симптомами ОРВИ обяжут пройти 14-дневный карантин.

Напомним, что в Карелии за минувшие сутки было зафиксировано рекордное количество случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией — 6 инфицированных. Общее количество пациентов с опасным вирусом достигло 15 человек.

В РФ за минувшие сутки официально зарегистрировано 4069 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 32007 пациентов с опасной инфекцией. За сутки выздоровели 286 человек, 41 пациент скончался.