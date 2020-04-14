Режим всеобщей самоизоляции продлен до 25 апреля в Карелии

Петрозаводск, 14 апреля. Режим самоизоляции для граждан всех возрастов продлен до 25 апреля в Республике Карелия. Об этом заявил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний момент невозможно полностью отказаться от режима самоизоляции, потому что данная мера является профилактической и позволяет контролировать ситуацию с коронавирусом в регионе. Он добавил, что до 25 апреля запрещается работа объектов туристского показа. До 24 апреля общественный транспорт работать не будет, за исключением такси. Дошкольные и образовательные учреждения останутся закрытыми.

Парфенчиков отметил, что в случае, если эпидемиологическая обстановка не будет ухудшаться, то горожанам разрешат небольшие прогулки неподалеку от дома, а также в расположенных поблизости парках и скверах. С 16 апреля режим карантина слабят для Муезерского и Калевальского районов, где фиксируется существенное снижение заболеваемости ОРВИ и пациентов на карантине.

Также в данных районах разрешат работать объектам торговли при соблюдение определенных правил. Послабление также коснется парикмахерских и салонов красоты, которые смогут работать лишь по предварительной записи и при условии дезинфекции помещений.