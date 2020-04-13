Коронавирус подтвердился у четвертого жителя Карелии

Петрозаводск, 13 апреля. Четвертый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился в Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Опасную инфекцию нашли у женщины, которая лечилась от пневмонии в республиканской больнице. В сообщении подчеркивается, что на сегодняшний день диагноз подтвердился у четверых пациентов, еще два человека с подозрением на коронавирус ожидают окончательных результатов специального теста. Отмечается, что наличие инфекции не подтвердилось у двоих ранее обнаруженных человек.

Напомним, что с 1 апреля на территории Карелии введен режим самоизоляции для недопущения распространения опасной коронавирусной инфекции. Работа общественного транспорта в регионе приостановлена, запрещена деятельность всех торговых организаций, ресторанов и баров.