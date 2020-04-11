Рекордное количество тестов на коронавирус сделали в Карелии

Петрозаводск, 11 апреля. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в сутки в регионе делают не менее 500 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Карелии сделали рекордное количество тестов — 709. По словам Парфенчикова, на домашнем карантине находились 13 тысяч человек, сейчас осталось 3 656 человек.

«Мы привлекли все мощности, нам помогает клиника ФСИН — 500–520 исследований в сутки. Это максимальная возможность наших лабораторий», — сказал глава региона.

Количество тестов увеличилось после того, как в Карелии тест на коронавирус подтвердил диагноз у четырех жителей. Позднее инфекция подтвердилась только у двух пациентов. По последним данным, 64 человека выписаны из больницы, 8 человек остаются на обсервации.

Парфенчиков неоднократно призывал жителей региона оставаться дома, а при выходе на улицу надевать медицинскую маску.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Карелии зафиксированы два случая коронавируса. Жертв от коронавируса нет.

За сутки в России выявили 1667 новых случаев коронавируса, большая часть которых зафиксирована в Москве (1030). 12 человек умерли, выздоровели 250 человек. За весь период эпидемии скончались 106 человек.

У многих пациентов коронавирус вызвал осложнения хронических заболеваний и двустороннюю пневмонию.