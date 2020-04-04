Водитель иномарки в Карелии погибла в ДТП с участием грузовика

Петрозаводск, 4 апреля. Водитель Mitsubishi попала в аварию на трассе «Кола», женщина погибла, сообщили в ГИБДД по Республике Карелия.

ДТП произошло вечером 3 апреля на 497-м километре трассы «Кола». Водитель иномарки выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком МАЗ.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте аварии. По данным правоохранителей, 43-летний водитель грузовика не пострадал. Полиция проверяет обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Москве машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, пострадали четыре человека.