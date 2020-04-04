Парфенчиков в маске призвал жителей Карелии пользоваться средствами защиты

Петрозаводск, 4 апреля. Глава Республики Артур Парфенчиков призвал жителей носить медицинские маски. Он присоединился к флешмобу «Надень маски, Карелия» в соцсети «ВКонтакте».

Парфенчиков отметил, что лучше перестраховаться сейчас, чем потом размышлять о средствах защиты, лежа в больнице.

«Сегодня многие дискутируют по поводу того, защитит или нет маска от вируса. Решение каждый вправе принять для себя сам. Но я убежден, что в разгар мировой эпидемии не стоит пренебрегать маской, очками и перчатками», — написал глава региона.

Он напомнил, что в Карелии выявлено много носителей коронавируса, у которых нет симптомов. Такие люди выглядят здоровыми, но на самом деле могут заразить окружающих. Именно поэтому так важно надевать маску и держать социальную дистанцию.

Ранее известный музыкальный продюсер Яна Рудковская показала снимок в розовой маске, украшенной искусственными цветами. Она рассказала, что сделала тест на коронавирус, болезнь не подтвердилась.

При этом коронавирус появился среди представителей российского бомонда — заболел певец Лев Лещенко, вернувшийся с гастролей в США, а также писатель Борис Акунин.

Коронавирус выявили у многих зарубежных звезд — ране стало известно о заражении американской певицы Pink. Певица вместе с сыном сдала анализы и получила положительный результат. Инфекцией из Китая уже переболела актриса Ольга Куриленко.