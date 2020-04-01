Нарушителей режима карантина будут судить в Карелии

Петрозаводск, 1 апреля. Четверых нарушителей режима самоизоляции отравят под суд в Карелии. Выявить их и привлечь к ответственности удалось благодаря специальным рейдам, которые проводятся полицией в регионе.

С 28 марта правоохранителями задержаны четверо нарушителей карантина в Костомукше, Калевале и Петрозаводске. На них были составлены протоколы, а материалы дела переданы в судебные органы.

Отмечается, что население активно взаимодействует с полицией и помогает выявлять предприятия, которые продолжают работать во время действия карантина. За несколько дней были обработаны порядка 90 обращений. Треть сигналов подтвердились.

Дорожная полиция также проводит рейды и проверяет выполнение распоряжения о приостановлении движения общественного транспорта. Напомним, что передвигаться по населенным пунктам можно только на такси.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуму внесли на рассмотрение законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции, он коснется граждан, должностных и юридических лиц. Документом будут предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, передает РИАМО.