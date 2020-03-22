Мошенники в соцсетях лишили накоплений трех жительниц Карелии

Петрозаводск, 22 марта. Три жительницы Карелии стали жертвами мошенников в соцсетях, лишившись крупной суммы денег с банковских карт.

В полицию обратилась 70-летняя женщина из города Кондопоги. По ее словам, подруга в соцсетях прислала сообщение об акции банка, который дарит пользователям по пять тысяч рублей, попросив выслать реквизиты карты и коды доступа.

Пенсионерка выполнила все рекомендации, после чего неизвестные списали с ее карты деньги. Полиция выяснила, что аккаунт подруги пострадавшей был взломан мошенниками. Тем же способом они обманули еще двух женщин, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье была задержана женщина, которая обманула столичный банк на миллиард рублей. Сотрудникам банка подозреваемая отдавала фиктивные документы под залог несуществующих товаров.