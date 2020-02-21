Камеры видеонаблюдения засняли падение метеорита в Карелии

Петрозаводск, 21 февраля. Жители сразу нескольких населенных пунктов стали свидетелями падения метеорита в Карелии. Момент прибытия небесного тела попал на видео.

Свидетелями красочного явления стали жители городов Костомукша и Сегежа. Отмечается, что падение метеорита сопровождалось яркой вспышкой и громким хлопком.

Метеорит был замечен над этими населенными пунктами в 04.35 по местному времени. Его падение можно было наблюдать в течение шести секунд. На кадрах видно, как небесное тело с большой скоростью пролетело над населенными пунктами, передает РИА Новости.

Ране ФАН сообщал, что камера сняла момент падения метеора в Екатеринбурге. Свидетелями падения космического тела стали жители Ирбитского района Свердловской области. Движение болида сопровождалось яркой вспышкой, которая озарила ночное небо.