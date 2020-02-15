Водитель Volvo устроил массовое ДТП в Карелии и сбежал

Петрозаводск, 15 февраля. Водитель Volvo устроил серьезное ДТП в городе Сегежа Республики Карелия и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Ленина. Водитель иномарки на перекрестке проехал на красный свет и врезался в Toyota и Skoda.

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель Skoda и его 39-летний пассажир, их госпитализировали. Виновнику аварии грозит лишение водительских прав до полутора лет или административный арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Омске водитель, лишенный прав, врезался в иномарку, пострадали четыре человека.