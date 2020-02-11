Пенсионер в Карелии подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль

Петрозаводск, 11 февраля. Пенсионер пришел на заседание Заксобрания Республики Карелия и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Таким образом мужчина проявил недовольство размером индексации ветеранских выплат.

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги», — сказал пенсионер.

Мужчина считает, что депутаты могут использовать его «подарок» по назначению.

По данным СМИ, речь идет о компенсации за проезд в транспорте и услуги связи. Эти выплаты не индексировали в течение 12 лет.

В 2019 году Конституционный суд Карелии обязал власти региона провести индексацию, в результате чего выплаты увеличились на 21 рубль.

Ранее сообщалось, что в Керчи несколько чиновниц в меховых шубах поздравили жителей блокадного Ленинграда, вручив им медали и хлеб. Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс, после которого чиновницам пришлось уйти в отставку.

Также сообщалось о ведущей ВГТРК «Камчатка» Александре Новиковой, которая рассмеялась, рассказывая в новостях об индексации социальных льгот. Руководство телеканала уже провело беседу с тележурналисткой.

А лидер коммунистов Геннадий Зюганов посоветовал Новиковой не смеяться из-за таких новостей, а плакать.