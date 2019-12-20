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Mercedes Gelandewagen ради забавы сбросили с вертолета на землю в Карелии

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Mercedes Gelandewagen ради забавы сбросили с вертолета на землю в Карелии

Петрозаводск, 20 декабря. Двое жителей Москвы из-за спора сбросили с вертолета дорогостоящий внедорожник Mercedes Gelandewagen и сняли это на видео. «Представление» жители столицы устроили на территории аэропорта в Республике Карелия.

Автомобиль был сброшен на территории аэропорта «Пески» днем в четверг. Двое москвичей от имени организации заключили договор с гендиректором предприятия, чтобы летчики подняли в небо автомобиль Mercedes-Benz G-класса 1995 года выпуска. По данным местного издания «Столица на Онего», за полет москвичи отдали крупную сумму.

Вертолет поднялся с автомобилем в небо на 300 метров, отлетел на безопасное расстояние и сбросил внедорожник вниз. Остатки от Mercedes отвезли на металлолом. По словам работников аэропорта, такого еще в Карелии не случалось.

Напомним, ранее в Петербурге у супруги местного бизнесмена украли Toyota Land Cruser за 3,6 млн рублей. В салоне автомобиля находилось 3,8 млн рублей и бриллиант более 1 карата стоимостью 1,5 млн рублей. материальный ущерб составил 9,2 млн рублей.

Источник: «Столица на Онего»
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