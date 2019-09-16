Свидетели раскрыли подробности первого нападения «петрозаводского маньяка»

Петрозаводск, 16 сентября. Петрозаводский суд приступил к допросу свидетелей по делу Антона Ипатова, который обвиняется в убийстве двух девушек, произошедшем в столице Карелии в сентябре 2018 года.

Показания в суде дали отец, мать и старшая сестра одной из жертв «петрозаводского маньяка», которой удалось выжить. Сестра девушки Елена рассказала, что в день нападения подошла к общежитию и увидела подругу потерпевшей, находящуюся в стрессовом состоянии. Вместе они поднялись в комнату, где увидели жертву злоумышленника.

«Матрас, лежит Оксана на матрасе вся в крови, руки, ноги, волосы. На полу, на столе бардак, нож лежит», — вспоминает Елена.

Свидетели рассказали, что Ипатов решил расправиться с девушкой из-за отказа вступать с ним в отношения, передает «ФедералПресс». Также мать потерпевшей сообщила, что обвиняемый звонил жертве и заявлял о намерениях жениться, однако получил отказ. После этого, по словам родственников, Ипатов напал на Оксану возле железнодорожного переезда, придушил, чтобы она потеряла сознание, и отнес в комнату общежития. Там обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую ножом.

Родственники пострадавшей сообщили, что после нападения обратились в полицию. По словам свидетелей, правоохранителям была известна личность Ипатова и его номер телефона, однако с обвиняемым никто не общался. Полицейским уже предъявили обвинение в халатности, передает РИА Новости.

По версии следствия, в сентябре прошлого года Ипатов напал на 20-летнюю девушку возле медицинского колледжа и зарезал ее. На следующий день «петрозаводский маньяк» расправился с 27-летней девушкой у стадиона «Юность».

Ипатову предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное лишение свободы.