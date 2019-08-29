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Автобус с учителями перевернулся в Карелии, пять человек пострадали

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Автобус с учителями перевернулся в Карелии, пять человек пострадали

Петрозаводск, 29 августа. Автобус с учителями перевернулся на 10-м километре трассы Валимяки — Костамоярви, пять человек пострадали, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 29 августа. В автобусе находились 13 учителей из школы поселка Элисенваара, они ехали на конференцию.

Автобус с учителями перевернулся в Карелии, пять человек пострадали

По предварительной информации, автобус 2018 года выпуска съехал на обочину, а оттуда в кювет и опрокинулся на бок. Находившиеся в салоне учителя не были пристегнуты ремнями безопасности.

Пятерых доставили в больницу со ссадинами. У одной учительницы рассечение лба, ей оказали медицинскую помощь. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Автобус с учителями перевернулся в Карелии, пять человек пострадали

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