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Происшествия

Два человека погибли в Карелии в ДТП с микроавтобусом

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Два человека погибли в Карелии в ДТП с микроавтобусом

Петрозаводск, 13 июля. Два человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала» в пятницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по республике.

Микроавтобус Renault Trafic вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с иномаркой — Kia Optima.

В автомобильной аварии, которая произошла на 168 километре автодороги «Сортавала» около семи часов вечера, погибли 30-летний водитель легковой машины и его пассажир.

Водитель микроавтобуса и восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести, добавили в ведомстве. Среди пострадавших двое несовершеннолетних — пять и 17 лет.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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