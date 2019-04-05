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Карелия получит 1 млрд рублей на строительство дороги до «Кижей»

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Карелия получит 1 млрд рублей на строительство дороги до «Кижей»
Москва, 5 апреля. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что Минтранс России выделит 1 млрд рублей на завершение строительства дороги до объекта ЮНЕСКО заповедника «Кижи». 

Дорогу протяженностью в 40 км от села Великая губа до деревни Оятевщина строят для организации автомобильного подъезда к заповеднику. Средства будут получены в течение 2020-2021 годов.

Заповедник «Кижи» является крупнейшим в России музеем под открытым небом. Основой историко-культурного комплекса является ансамбль Кижского погоста, включенный в список ЮНЕСКО.

Ранее глава Карелии Парфенчиков пообещал решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях в одном из районов республики. Власти намерены к 2021 году обеспечить всех детей до трех лет местами в детский сад.

Автор: Ирина Селезнева
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