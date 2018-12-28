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Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Петрозаводске

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Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Петрозаводске

Петрозаводск, 28 декабря. Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Карелии.

Сообщение о пожаре на улице Олонецкой поступило на пульт дежурного спасателя в 07.20 в пятницу, 28 декабря. На место незамедлительно выехали 12 человек личного состава МЧС.

Спустя 35 минут пожар удалось локализовать. По информации, интернет-газеты «СТОЛИЦА на Onego.ru», пострадали два человека. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося чрезвычайного происшествия.

Автор: Алексей Громов
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